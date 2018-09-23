شاهد.. السفارة لدى لندن تكتسي بالأخضر

المواطن - الرياض

احتفلت سفارة المملكة لدى لندن باليوم الوطني السعودي 88، حيث ازدانت بالأخضر في مشهد رائع.

وفي سياق آخر، رسمت الألعاب النارية، مساء اليوم الأحد، رؤية 2030 في سماء الرياض.

وتسعى المملكة للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية في اليوم الوطني الـ88 للمملكة، وذلك عبر تسجيل أرقام قياسية من فعاليتين ضخمتين، هي: الألعاب النارية، وأكبر علم سعودي يرسم في السماء باستخدام طائرات الدرونز الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

نفرح بأفراح السعودية ، السفارة السعودية في لندن تحتفل بالعيد الوطني ٨٨ pic.twitter.com/CdifjDlCiA — Fawaz Al Khalifa (@fawaz_alkhalifa) September 23, 2018