شاهد.. السفارة لدى لندن تكتسي بالأخضر

شاهد.. السفارة لدى لندن تكتسي بالأخضر

2018/09/23
الساعة 11:26 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

احتفلت سفارة المملكة لدى لندن باليوم الوطني السعودي 88، حيث ازدانت بالأخضر في مشهد رائع.

وفي سياق آخر، رسمت الألعاب النارية، مساء اليوم الأحد، رؤية 2030 في سماء الرياض.

وتسعى المملكة للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية في اليوم الوطني الـ88 للمملكة، وذلك عبر تسجيل أرقام قياسية من فعاليتين ضخمتين، هي: الألعاب النارية، وأكبر علم سعودي يرسم في السماء باستخدام طائرات الدرونز الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

 

 


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