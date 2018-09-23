شاهد.. الكويت خضراء احتفالًا باليوم الوطني السعودي

المواطن - الرياض

احتفلت الكويت باليوم الوطني السعودي الـ88 في مشاهد عددية عكست المحبة والتقدير بين الشعبين والقيادتين.

المجمعات تحتفل:

وشهد مجمع الأفنيوز في الكويت، احتفالًا من جانب الكويتيين والسعوديين بمناسبة اليوم الوطني، حيث أدى البعض العرضة، وسط بعض الأغاني السعودية والكويتية.

كما اكتست أبراج الكويت باللون الأخضر، وبصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

مشاركة من الصغار:

كما شارك الصغار على نغمات “أنا كويتي وأحب السعودية” بالرقص احتفالًا باليوم الوطني، معبرين عن مشاركتهم الفرحة بهذا الحدث.

كما أقيمت العديد من الاحتفالات بالمجمعات التجارية في الكويت، وسط تفاعل كبير من السعوديين في وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفع مطار الكويت الدولي الأعلام السعودية احتفالًا باليوم الوطني، وسط تفاعل واضح من المسافرين عبر التهنئة القلبية الخالصة للمملكة في هذه الذكرى العزيزة.