شاهد.. اللقطات الأولى لاقتحام مسلحين مقر الوطنية الليبية للنفط

المواطن - طرابلس

أصيب 6 أشخاص على الأقل بجروح، فيما تحدثت مصادر عن مقتل آخرين، إثر اقتحام مسلحين مجهولين مبنى المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بطريق السكة في العاصمة طرابلس.

وتضاربت الأنباء بشأن ما حدث في مبنى المؤسسة الوطنية للنفط الواقع في وسط طرابلس، ففيما تحدثت مواقع محلية عن انفجارات في محيط المبنى، أفادت أخرى بوقوع هجوم مسلح واقتحام مبنى هذه المؤسسة الحيوية الرئيس.

وأكد موقع محلي أن مسلحين يُشتبه في أنهم من تنظيم “داعش” اقتحموا مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، وتحصنوا داخله.

وذكر شهود عيان أن مسلحين تابعين لتنظيم “داعش” الإرهابي احتجزوا عدداً من الموظفين، رهائن داخل مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، وأن هؤلاء يُطلقون النار على كل من يحاول الهرب.

وقال شاهد عيان: إن أحد الدواعش فجَّر نفسه أمام مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، وفي أثناء ذلك تمكن خمسة مسلحين آخرين من الدخول إلى المبنى واحتجاز رهائن داخله.