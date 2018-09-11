شاهد.. الولید للإنسانیة تدعم عمل المرأة ككابتن بـ 100 سیارة لكريم

المواطن - الرياض

سلمت مؤسسة الولید للإنسانیة أول دفعة من 100 سیارة تكفلت بها لكابتنات شركة “كريم”، وذلك كمبادرة منها من أجل دعم وتمكین السیدات السعوديات من العمل في منصة كريم ككابتنات.

ووزعت المؤسسة السیارات للمستفیدات في مقر شركة توكیلات الجزيرة للسیارات بالرياض.

وتم تسلیم السيارات من قِبل عضو مجلس وأمین عام مؤسسة الولید للإنسانیة الأمیرة لمیاء بنت ماجد آل سعود.

من جانبها، قالت الأمیرة لمیاء بنت ماجد إن مؤسسة الولید كانت على مدار 38 عاماً تدعم المرأة على عدة أصعدة، لكن دعم مبادرة تُعنى بقیادة المرأة للسیارة كان حلماً بعیداً بالنسبة لهم.

وأضافت الأميرة لمياء أن مشروع “كابتنة” من المبادرات النوعیة للمؤسسة لأنها دعمت المرأة اقتصادياً ونفسیاً.