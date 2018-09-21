شاهد.. امرأة تصطدم بباب زجاجي وتحطمه

شاهد.. امرأة تصطدم بباب زجاجي وتحطمه

2018/09/21
الساعة 12:01 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

اخترقت امرأة بابا زجاجيا ضخما دون أن تدري بوجود الزجاج بسبب انشغالها بالهاتف .

وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، سارت المرأة نحو الباب الزجاجي بثقة مصطدمة به بقوة مما أدى إلى تحطم الزجاج وتناثره أرضا، وأسرع أحد أفراد الأمن إليها للاطمئنان عليها.

التقط مقطع الفيديو في محطة مترو سان بطرسبرج وأصيبت المرأة بإصابة حادة في رأسها، وأخرى بالقدم، وحصلت المرأة على المساعدة الطبية بالمستشفى نظرا لكون الزجاج ما زال عالقا بساقها.

 

 


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