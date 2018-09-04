شاهد.. انفجار ماسورة مياه بالمضايا يشل الحركة المرورية ويهدد حياة المارة

المواطن - علي شيبان - جازان

يعاني أهالي بلدة المضايا بمركز الحكامية التابع لمحافظة أحد المسارحة بجازان من انفجار ماسورة مياه؛ مما تسبب في إغلاق الشارع وإعاقة الحركة المرورية.

وقال غازي إبراهيم عثمان حكمي، في تصريحات إلى “المواطن“: إن أحد أنابيب المياه انفجرت، وهي المسؤولة عن الضخ إلى بلدة المضايا، وتحديدًا الحي الشمالي الشرقي للبلدة (حي الفهد ومهابشة).

ولفت إلى أنه حضر إلى مكان الواقعة ووضع علامات إرشادية من أجل عدم وقوع مكروه بسبب الحفرة العميقة الناتجة عن الحادث.

ومن جانبه، أوضح فيصل حكمي أن هذه ليست المرة الأولى لانفجار الماسورة، مضيفًا أنهم تواصلوا مع مياه أحد المسارحة، ولكن لم يتم الرد عليهم، ولم يجدوا أي اهتمام.

وفي سياق متصل، لفت محمد حكمي إلى أن هذه الماسورة تقع في الحزام الشمال الشرقي من “دوار السفينة” وتسببت في إعاقة الحركة المرورية، ووضع علامات إرشادية للسيارات القادمة إلى هذا الموقع من أجل عدم الوقوع في مكروه.

وناشد أهالي المضايا عبر “المواطن” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة إصلاح هذه الماسورة؛ وذلك لخطورة موقعها، وأيضًا عدم تسرب المياه إلى الشارع والأحياء السكنية المجاورة.