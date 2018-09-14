شاهد.. انفجار 70 منزلًا متجاورًا بسبب تسريب الغاز في بوسطن

المواطن - متابعة

شهدت 3 مجمعات سكنية وسط بوسطن في الولايات المتحدة فجر اليوم سلسلة من حوادث الانفجارات المتتالية بسبب تسرب الغاز.

وأفادت قناة CNN الإنجليزية بوفاة شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تكافح الحرائق المتتالية.

وقد أخلى السكان منازلهم وهرعوا إلى مناطق أكثر أمنًا.

من جانبه حذر حساب “سعوديون في بوستن” عبر “توتير” من الاقتراب من مناطق الحرائق وقال : تسببت سلسلة من الانفجارات الغازية في اندلاع حرائق في أكثر من 20 منزلاً في 3 مجمعات في منطقة تقع شمال بوسطن، نرجو أخذ الحيطة والحذر.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حية رجال إطفاء يكافحون حرائق في لورانس وآندوفر ونورث آندوفر على بعد حوالي 40 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة بوسطن الأمريكية. واكتنف الظلام الشوارع حيث اضطرت السلطات لقطع الكهرباء وتعطيل خدمات الغاز في مسعى لوقف اندلاع مزيد من الحرائق. وذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أنها رصدت ما مجموعه 70 من الحرائق أو الانفجارات أو حالات انتشار رائحة غاز.