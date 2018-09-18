شاهد بالصور .. الأمطار والسيول تعزل قرى عياش عن العالم

المواطن - علي شيبان - جازان

تعيش بعض قرى “عياش” التابعة لمحافظة أبوعريش في عزلة عن العالم وخاصة بعد هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول مما أدى إلى تذمر واستياء الأهالي من هذا الوضع المتكرر والمستمر.

-احتجازات وانقطاع الطريق:

وتحدث أحمد عياشي لـ”المواطن“، قائلاً: تعيش قرية “علي عيسى عياشي” وهي إحدى قرى عياش الواقعة في الجنوب الشرقي من محافظة أبوعريش في عزلة تامة وخاصة عند هطول الأمطار وجريان وادي “مقاب” ونصبح عاجزين عن عبور هذا الوادي ويصبح الدخول والخروج إلى القرية أمراً صعباً ومستحيلاً حتى يخف تدفق الوادي الذي يمكث أكثر من يوم كامل.

-عدم وجود عبارة:

وقال ناصر عياشي إنه عند هطول الأمطار الغزيرة وجريان وادي “مقاب” يصعب علينا الخروج من القرية ناهيك عن الحالات الطارئة مثل الذهاب إلى المستشفى والمدارس والجامعات علماً أننا طالبنا في وقت سابق بإيجاد عبارة أو كوبري صغير يساهم في تصريف مجرى السيول.

-عزلة عن العالم:

فيما تحدث علي عياشي قائلاً: إن هذه القرية تعيش في عزلة عن العالم وخاصة في موسم هطول الأمطار حيث إن هذا هو الطريق الوحيد الذي نستطيع منه الذهاب إلى المحافظة والقرى المجاورة لها من أجل قضاء بعض الحاجيات وخاصة المدارس والدوام.

-الأمانة تتجاهل:

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم أمانة جازان الأستاذ حسين معشي قبل ثلاثة أيام، ولم يتم الرد علينا حتى إعداد هذا التقرير.

وناشد أهالي “قرى عياش” وخاصة قرية “علي عيسى عياشي” عبر “المواطن” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة توفير كوبري أو عبارة لتسهيل تصريف مياه الأمطار.