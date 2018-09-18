شاهد بالفيديو.. أفضل 5 أهداف في الجولة الثانية من الدوري

المواطن - مروة نبيل

تألق اللاعبون الأجانب بشكل لافت للنظر في منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيطروا على قائمة أفضل 5 أهداف.

وتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، البرازيلي إلتون جوزيه، قائمة أفضل 5 أهداف في الجولة الثانية، بهدفه في شباك الاتحاد بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية المباراة، التي انتهت بهزيمة العميد بثلاثية مقابل هدف.

واحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، البرازيلي جورجينيو، المركز الثاني في القائمة أيضًا، وذلك وفقًا لقنوات “دوري بلس” المالكة الحقوق التلفزيونية للكرة السعودية، فيما جاء هدف نجم الشباب، الروماني بوديسكو في شباك الفيحاء بالمركز الثالث.

وجاء هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري، في شباك الرائد في المركز الرابع بالقائمة، وحل هدف نجم نادي النصر، البرازيلي جوليانو في مباراة الفيصلي بالمركز الخامس.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الثانية، برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الشباب والنصر، فيما يتذيل الثلاثي الفيحاء، أُحد والاتحاد الترتيب بدون نقاط.