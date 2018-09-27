شاهد بالفيديو والصور.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة

المواطن - مكة المكرمة

شهدت منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم الخميس هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

ووثقت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو تلاحم وروحانية المعتمرين وخشوع المصلين.

كما شهد طريق مكة جدة السريع تقاطع الدائري الرابع، تجمعات لمياه الأمطار التي تشهدها المنطقة.

وباشرت الجهات المعنية تجمعات المياه، فيما حذَّر المركز الوطني للعمليات الأمنية مرتادي الطريق من الأمطار مطالبًا إياهم بأخذ الحيطة والحذر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت استمرار هطول الأمطار على مكة المكرمة غدًا الجمعة.

ويذكر أن الأرصاد توقعت أيضًا استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية والمصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.