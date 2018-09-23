شاهد.. برج القاهرة يتزين باللون الأخضر

المواطن - القاهرة

اكتسى برج القاهرة أشهر معلم سياحي مصري باللون الأخضر، احتفالاً باليوم الوطني للمملكة، في خطوة تجسد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتضامناً من القاهرة مع احتفالات شعب المملكة الشقيق بهذا اليوم المجيد.

وأثارت هذه اللفتة إعجاب المصريين الذين تبادلوا التعليقات على مواقع التواصل، متضمنة عبارات الحب والمودة بين الشعبين الشقيقين ومجسدة لعلاقات الإخوة بينهما.

يذكر أن برج القاهرة بُني عام 1961 ويقع على ضفاف النيل في قلب العاصمة المصرية، وتم تصميمه على هيئة زهرة اللوتس.

يبلغ ارتفاع البرج 187 متراً، ويقف على قاعدة من أحجار الجرانيت الأسواني، ويمكن مشاهدة أغلب معالم ومباني القاهرة من أعلى قمته.