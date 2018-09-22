شاهد.. بريطانية مسلمة تحرج الأمير هاري بعد محاولته تقبيلها

المواطن - متابعة

وضعت رئیسة جمعیة “هب كومیونیتي كیتشن” المسلمة “زهیرة غاسوالا”، الأمیر هاري، في موقف محرج، بعد محاولته تقبیلها خلال استقبالها له ولزوجته في حدث ثقافي بقصر كنسینغتون بلندن.

ووثقت لقطات مصوّرة تراجع السیدة المحجبة التي كانت ترتدي رداء طويلاً إلى الوراء، في محاولة منها لتفادي الأمر، ما اضطرّه إلى تقبیل الهواء 3 مرات بدلاً من تقبيلها.

جاء ذلك خلال تواجده مع زوجته میغان ماركل، في حدث إطلاق كتاب خاص بالطبخ، حیث علّق مغردون بأن الأمیر هاري كان يدرك أنه لا يتوجب علیه مصافحة أو تقبیل المرأة المسلمة.