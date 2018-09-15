شاهد.. بكاء ودعاء في أول أذان من مكبرية المسجد النبوي للمؤذن محمد قصاص

المواطن - المدينة المنورة

فاضت مشاعر المؤذن الشاب محمد بن مروان قصاص بعد انتهائه من أول أذان له بمكبرية المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ليبدأ بالدعاء والبكاء والسجود لله شكرًا على هذا الشرف.

وأظهر مقطع فيديو، المؤذن محمد بن مروان قصاص وهو يؤذن من مكبرية المسجد النبوي الشريف، ثم بدأ بالبكاء والدعاء تأثرًا بعد هذا الشرف العظيم.

وكان قد صدر قرار الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتعيين 3 مؤذنين في المسجد النبوي، وهم: محمد بن مروان قصاص، وحسن بن عبدالرحمن خاشقجي، وأحمد بن محمد صالح الأنصاري.

ويأتي هذا تحقيقًا لدعم ولاة الأمر وحرصهم على تزويد الحرمين الشريفين بالطاقات والكوادر المؤهلة التي تعكس اهتمامهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين، ولاسيما في شعيرة الأذان التي تُعد الرئاسة لها لجانًا خاصة تعنى بالاختيار الأمثل ممن تتوفر فيهم الضوابط والشروط المعتبرة.

الأكثر تداولاً .. بكاء ودعاء وسجود شكر في أول آذان من مكبرية المسجد النبوي للمؤذن محمد مروان قصاص. #المسجد_النبوي #محمد_قصاص pic.twitter.com/fTlANjq1LF — صحيفة المواطن (@almowatennet) September 15, 2018