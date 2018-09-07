شاهد.. تجمع المراهقين أمام الرياض بارك.. وكاتبة تعلق: أمر مؤسف

المواطن - الرياض

نددت الكاتبة والإعلامية د. ناهد باشطح بتجمعات الشباب والشابات أمام مجمع الرياض بارك ليلة أمس مما تسبب في ربكة وحالة من الضجيج أمام المجمع.

وقالت باشطح في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مؤسف ما يحدث الآن أمام مدخل بوابة رقم 3 في مجمع الرياض بارك”.

وأضافت “أرجو من إدارة المجمع تطبيق الأمن والسلامة لكل فرد بدلا من تجمعات المراهقين من الجنسين بشكل غير حضاري ولا بد من أن تربي الأسر المراهقات على قواعد احترام الأماكن العامة بدلا من الجري والأصوات المرتفعة”.

كما نشرت باشطح صوراً عبر حسابها الرسمي رصدت من خلالها تجمع المراهقين أمام المجمع بصورة غير لائقة أثارت استياء رواد المجمع.