شاهد.. تعرض لحادث فشغل وقته في اللعب بهاتفه انتظارًا للإنقاذ!

المواطن - متابعة

رغم أنه تعرض لحادث ولا يستطيع التحرك، قرر سائق سيارة شغل وقته في اللعب على هاتفه أثناء انتظار فرق الإنقاذ لمساعدته.

والحادث وقع في أحد شوارع مدينة لياويانغ الصينية، حيث اصطدم السائق عن طريق الخطأ بحاجز سكة حديد؛ ما أدى إلى اختراق جزء من الحاجز الزجاج الأمامي للسائق وانتهى في الجانب العلوي الأيسر من صدر السائق.

وبسبب عدم قدرة السائق على الحركة، قرر السائق تضييع وقته باللعب على الهاتف في انتظار فرق الإنقاذ وخلال محاولة إنقاذه.