شاهد.. تفاصيل النظام الجديد للقروض الشخصية من البنوك

شاهد.. تفاصيل النظام الجديد للقروض الشخصية من البنوك

2018/09/04
الساعة 10:10 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان، أن نظام القرض المسؤول من أفضل التوجهات في التمويل الشخصي والفردي؛ لأن هناك إسرافًا في القروض الاستهلاكية غير المنتجة.

ومن جانبه، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي ماهر عصام القرا في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن نظام القروض الشخصية الجديد لا يدعو للتخوّف، ومن المنتظر أن يجعل موضوع القروض أكثر تنظيمًا وحماية للبنك والمقترض على حدٍّ سواء.

وأضاف القرا أن صافي راتب المواطن سيكون هو العامل الأساسي في حجم التمويل الذي يمكن أن يقترضه من البنوك.

 


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