شاهد.. ثمانيني يتحدى أفضل لاعبي كرة القدم

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عبر عجوز من مدينة بيروفية عن حبه وعشقه لكرة القدم، كما استعرض مهارات اللعبة متحديا أبطال العالم.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، استعرض العجوز المتقاعد “فيليسيانو مارتل” مهاراته في لعب كرة القدم بشوارع مدينة هوانوكو بوسط بيرو وبالرغم من بلوغه 85 عاما من عمره إلا أنه لا يزال مستمتعا بقدراته المميزة التي تسعد سكان المدينة والمارة.

ظهر الرجل يحمل الكرة بين قدميه، ويحركها بسرعة مدهشة وظل محتفظا بها لدقائق دون أن تلمس الأرض، كما رقص على أنغام الموسيقى اللاتينية بينما يمارس رياضته المفضلة.