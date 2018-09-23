شاهد.. جنودنا يضربون أروع أمثلة البطولة والفداء “على حدك يا وطنا مرابطين”

المواطن - الرياض

في الوقت الذي تحتفل فيه كل مؤسسات الدولة بذكرى اليوم الوطني 88، هناك على الحد الجنوبي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يزودون عن حياض الوطن ويقفون في وجه العدوان الحوثي الذي يحاول أن يثير الفوضى والخراب لكن المملكة له بالمرصاد.

وعلى وقع الاحتفالات الواسعة بذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس، لم ينس المواطنون ما يقدمه الأبطال من تضحيات.

فهد السمحان قال: “أبطال الحد هم من يسطرون أروع صور البطولة والفداء دفاعًا عن الدين والمليك والوطن نسأل الله لهم النصر دائماً وأبداً”.

وقال الإعلامي هاني الغفيلي: كلنا معكم، ولن ننساكم يا حماة الوطن.

أما مراسل العربية في اليمن هاني الصفيان فاكتفى ببيت شعر قال فيه:

على حدك يا وطنا مرابطين

حمينا البلاد وراعي الشر مردوعِ

الكاتبة هيلة المشوح بدورها قالت: إلى أبطالنا على الحد ..كل عام وأنتم بخير ، وكل عام وأنتم والوطن في أمن ورخاء وسلام ..

بشجاعتكم وصمودكم نفخر ونرفع الهامات”.

وقالت فاطمة عبدالرحمن: “أبطالنا على الحد الجنوبي في مناسبة غالية مثل اليوم الوطني 88 نقول: لكم المجد أنتم بعد الله سبب أمننا أنتم فخرنا وعزنا حفظكم الله ونصركم”.

وأضاف مشعل بن خالد الملعبي: “لا بُد أن نستشعر في هذه اللحظة التي ننعم بها بالأمن والأمان .. إن لنا إخوة يرابطون في البر والبحر وعلى كل حد من حدود الوطن أعينهم ساهرة على راحتنا شكراً لهم ولا نوفيهم حقهم اللهم احفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي ورجال أمننا المخلصين”.

بدوره قال عبدالرحمن السعيد: “اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود ”

وتابع مخاوي الطيب:

على حدك يا وطنا مرابطين

سدًا في وجه كل معاديك

فدى ترابك وفدى البيتين

بإذن ربي الشر ما يجيك

أفرح وأغض كل الحاقدين

اللي ما حصلوا عذروب فيك

أبشرك كلنا واحد ومتكاتفين

وكل ما فينا يا وطن يفديك.