شاهد.. حاول نفث النار من أنفه فاشتعلت في وجهه!

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حاول مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا إظهار مهاراته في نفث النار لأصدقائه، لكن انتهى به المطاف بحرق وجهه.

وأظهر مقطع فيديو في مدينة جيوسيو الصينية المراهق وهو ينفث في نهاية عصا مشتعلة، لكنه فوجئ بكرة من النار ترجع إليه مباشرة؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في وجهه.

وأفادت التقارير المحلية بأن المراهق تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث غطت الجروح أجزاء من وجهه.