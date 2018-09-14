شاهد.. حريق مستودع به 200 طن بارافين يُجلي 300 شخص ويدمر 5 آلاف م

المواطن - متابعة

اشتعلت النيران في مستودع لتخزين الشموع في مدينة سالو في فنلندا، وأتت على 200 طن من مادة البارافين المستخدمة في صناعة الشمع.

وشوهدت سحابة كثيفة تغطي أجواء المنطقة وتصاعدت ألسنة اللهب من المستودع.

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أنه تم إجلاء 300 شخص من سكان المنطقة المحيطة بالمؤسسة ولم يتم تسجيل أي إصابات.

ويشارك في إخماد الحريق 30 فريق إطفاء ودمر حتى الآن 5 آلاف متر مربع من المساحات الإنتاجية والمرافق التابعة للمصنع.

200 тонн парафина загорелись на заводе в финском городе Сало. Спасатели эвакуировали местных жителей. Остальных попросили не выходить на улицу, в городе стоит едкий запах. pic.twitter.com/uYrdqgVXLg — Телеканал 360° (@360tv) September 14, 2018