شاهد.. حريق مستودع به 200 طن بارافين يُجلي 300 شخص ويدمر 5 آلاف م

شاهد.. حريق مستودع به 200 طن بارافين يُجلي 300 شخص ويدمر 5 آلاف م

2018/09/14
الساعة 2:10 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

اشتعلت النيران في مستودع لتخزين الشموع في مدينة سالو في فنلندا، وأتت على 200 طن من مادة البارافين المستخدمة في صناعة الشمع.

وشوهدت سحابة كثيفة تغطي أجواء المنطقة وتصاعدت ألسنة اللهب من المستودع.

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أنه تم إجلاء 300 شخص من سكان المنطقة المحيطة بالمؤسسة ولم يتم تسجيل أي إصابات.

ويشارك في إخماد الحريق 30 فريق إطفاء ودمر حتى الآن 5 آلاف متر مربع من المساحات الإنتاجية والمرافق التابعة للمصنع.

 


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