شاهد.. رجل أمن يتحدث الفارسية بطلاقة مع زائر إيراني بالمسجد النبوي

شاهد.. رجل أمن يتحدث الفارسية بطلاقة مع زائر إيراني بالمسجد النبوي

2018/09/15
الساعة 8:06 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

تحدث رجل أمن، مع زائر إيراني للمسجد النبوي باللغة الفارسية بطلاقة؛ ما انعكس على وجه الزائر الذي بدت عليه علامات الراحة والسرور لهذه الخدمة المريحة والمميزة لضيوف بيت الله الحرام.

وأكد متداولو مقطع فيديو للواقعة أن أهل مكة المكرمة والمدينة المنورة على علم بلغات كثيرة بسبب استقبال هذه المناطق المقدسة لجنسيات مختلفة، كما أن التدريب المميز الذي يحصل عليه رجال الأمن يساهم في التعامل بطلاقة والتحدث بعدة لغات.

وبحسب مقطع الفيديو رجل الأمن يدعى محمد المغذوي، وبدا وكأنه يرشد الحاج الإيراني إلى وجهة كان يسأل عنها.

 


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