شاهد.. رجل أمن يتحدث الفارسية بطلاقة مع زائر إيراني بالمسجد النبوي

المواطن - المدينة المنورة

تحدث رجل أمن، مع زائر إيراني للمسجد النبوي باللغة الفارسية بطلاقة؛ ما انعكس على وجه الزائر الذي بدت عليه علامات الراحة والسرور لهذه الخدمة المريحة والمميزة لضيوف بيت الله الحرام.

وأكد متداولو مقطع فيديو للواقعة أن أهل مكة المكرمة والمدينة المنورة على علم بلغات كثيرة بسبب استقبال هذه المناطق المقدسة لجنسيات مختلفة، كما أن التدريب المميز الذي يحصل عليه رجال الأمن يساهم في التعامل بطلاقة والتحدث بعدة لغات.

وبحسب مقطع الفيديو رجل الأمن يدعى محمد المغذوي، وبدا وكأنه يرشد الحاج الإيراني إلى وجهة كان يسأل عنها.

#فيديو – رجل أمن يتحدث الفارسية بطلاقة مع زائر إيراني بـ #المسجد_النبوي، فيما بدت على الزائر علامات السرور؛ كونه يجد من يقدم له الخدمة المريحة ويتحدث معه بلغته الأم. pic.twitter.com/GGgoB5a1XJ — الأكثر مشاهدة (@TopSaudiNews2) September 15, 2018