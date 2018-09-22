شاهد.. رجل يقتل نفسه بالخطأ في اختبار لسترة مضادة للرصاص

المواطن - متابعة

حاول رجل اختبار سترة مضادة للرصاص لكنه تسبب في قتل نفسه عندما أطلق رصاصة على بطنه من مسافة قريبة.

ونشر موقع ميرور لقطات صادمة للرجل يطلق رصاصة على صدره ثم سقط على ركبتيه من شدة الألم.

وظهر الرجل وهو يرمي المسدس على الأرض ويمسك بيده اليسرى بطنه بينما صديقه مصور الفيديو يحاول الاطمئنان عليه.

وذكر الموقع أن السترة التي استخدمها الرجل هي النوع نفسه الذي ترتديه القوات الخاصة الروسية.

وذكرت التقارير المحلية أن الرجل توفي بعد الحادث، الذي وقع في منطقة دونباس بأوكرانيا.

رابط الفيديو (هنا).