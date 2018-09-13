شاهد.. رجل يلقي بنفسه وسط النيران لإنقاذ آخرين

المواطن - بكين

ألقى رجل بنفسه في وسط نيران اندلعت بداخل مرأب سيارات في محاولة لإنقاذ المزيد من الضحايا بعد اشتعال النيران في مبنى سكني.

وقع الحريق الضخم في مدينة سوينينغ الصينية، وظهر الرجل في مقطع فيديو يغطي جسده باللحاف ويخاطر بحياته وسط النيران لسحب الضحايا إلى بر الأمان.

وذكرت التقارير المحلية أن الرجل كان يبحث عن السكان المحاصرين وسط النيران لكن الدخان والنار حجبا رؤيته.

وأفادت بأن رجال الإنقاذ عثروا على رجل مسن ميتًا، ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.