شاهد.. رد فعل فتيات هاجمهن قرد

المواطن - متابعة
أصيبت مجموعة من الفتيات الآسيويات بحالة من الفزع والرعب عندما هاجمهن قرد في إحدى الحدائق.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفتيات يمشين في الحديقة وفجأة راح قرد يسير أمامهن مما أصابهن بالغضب حيث راح يهاجمهن مما أصاب الفتيات بحالة من الفزع والخوف وركضن من أمامه.
Awe he loves them!
Posted by Funny Videos on Monday, September 3, 2018
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