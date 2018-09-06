شاهد.. رد فعل فتيات هاجمهن قرد

شاهد.. رد فعل فتيات هاجمهن قرد

2018/09/06
الساعة 8:56 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أصيبت مجموعة من الفتيات الآسيويات بحالة من الفزع والرعب عندما هاجمهن قرد في إحدى الحدائق.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفتيات يمشين في الحديقة وفجأة راح قرد يسير أمامهن مما أصابهن بالغضب حيث راح يهاجمهن مما أصاب الفتيات بحالة من الفزع والخوف وركضن من أمامه.

 

Monkey Needs His Space

Awe he loves them!

Posted by Funny Videos on Monday, September 3, 2018

 


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