شاهد.. زيارة مفاجئة لتركي بن طلال لمستشفى الحرجة العام

شاهد.. زيارة مفاجئة لتركي بن طلال لمستشفى الحرجة العام

2018/09/10
الساعة 8:12 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد بن هويج - الحرجة

أجرى نائب منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمس الأحد، زيارة مفاجئة لمستشفى الحرجة العام، اطلع خلالها على سير العمل في المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

وزار الأمير تركي بن طلال عددًا مِن المرضى المنومين في المستشفى، كما استمع إلى شرح عن حالتهم الصحية، موجهًا بتقديم أفضل الخدمات لهم.

وشدد نائب أمير عسير على أهمية اكتمال جميع الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، مبينًا أن زيارته لهم جاءت للاطمئنان على صحتهم وتأمين كل ما يحتاجونه.

ولفت الأمير تركي بن طلال إلى أنه لم يأتِ لهذه المنطقة إلا لخدمة أهلها وتلبية طلباتهم وتحقيق الراحة والرفاهية لهم.


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