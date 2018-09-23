شاهد.. سائق أوبر مخمور والعميل يقود السيارة بنفسه

المواطن - متابعة

زعم أحد عملاء شركة أوبر، أنه اضطر لقيادة السيارة بنفسه، لأن السائق كان في حالة سُكر.

وقال سورو أورجانتي إنه حجز رحلة على التطبيق، بعد وصوله للمطار في الهند، بالقرب من بنغالور، وعندما وصلت السيارة، لاحظ أن السائق لم يكن هو نفس الشخص الذي ظهرت صورته على الهاتف.

وأضاف، أنه لم يعبأ، طالما كانت نفس السيارة التي ظهرت له على التطبيق، لكن عندما بدأت الرحلة لاحظ العميل أن السائق كان مخموراً.

وخوفاً على سلامته، قرر السيطرة على الموقف واضطر للقيادة إلى منزله بنفسه، ووثق العميل رحلته التي يبلغ طولها 30 كيلومتراً عبر تويتر، وشارك لقطات للسائق غارقاً في النوم.

في حين أعرب المتحدث باسم أوبر عن أسفه للعميل، موضحاً أن الشركة تتخذ كافة التدابير الممكنة، لضمان تطابق السائقين مع صورة الشخص الظاهر في التطبيق، وعندما لا يحدث ذلك ينبغي على العملاء إلغاء رحلتهم على الفور، والإبلاغ عن المشكلة في التطبيق.