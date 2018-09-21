شاهد.. سقوط عادل إمام على السجادة الحمراء

شاهد.. سقوط عادل إمام على السجادة الحمراء

2018/09/21
الساعة 10:46 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - القاهرة

تعرض الفنان المصري عادل إمام لموقف محرج في مهرجان الجونة السينمائي الثاني حيث تعثر على السجادة الحمراء حين هم بالدخول إلى صالة المهرجان.

وكاد عاد إمام، البالغ من العمر 78 عاما، أن يسقط خلال صعوده على منصة السجادة الحمراء في المهرجان، لولا إمساك المحيطين بيده ومنعه من السقوط.
وأظهر فيديو متداول لحظة هبوط عادل إمام من سيارته لكنه انشغل عن الطريق فتعثر بشكل لافت للنظر.


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