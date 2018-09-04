شاهد.. سيارة تقتحم بنكًا في دبي

شاهد.. سيارة تقتحم بنكًا في دبي

2018/09/04
الساعة 8:09 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

اقتحمت سيارة فرع بنك محلي بمركز برجمان التجاري في دبي؛ مما تسبب في إصابة شخصين بإصابات متفاوتة.

وأكدت شرطة دبي أن السيارة من طراز إنفينتي رباعية الدفع، واصلت طريقها إلى داخل البنك وكأنه مسارها الطبيعي فحطمت ماكينة صراف آلي في مدخل الفرع، وتسببت في إصابة شخص كان موجودًا بالداخل، بالإضافة إلى سائقها واستقرت في النهاية داخل الفرع.

ونُقل المصابون إلى المستشفي لاستكمال العلاج.


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