شاهد.. شابان يطاردان الطيور بالأعيرة النارية وسط المنازل في حائل

شاهد.. شابان يطاردان الطيور بالأعيرة النارية وسط المنازل في حائل

2018/09/08
الساعة 12:07 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - حائل

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل، تم التقاطه من إحدى كاميرات المراقبة، قيام شابين باصطياد الطيور بين المنازل ببندقية في حائل.

وتوقفت سيارة الشابين أمام أحد المنازل، وقام أحدهما بإشهار بندقيته، وصاد طائراً ثم ترجل من المركبة وأخذ صيده وركب مرة أخرى وغادر مع الآخر المكان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوقف هذه الممارسات التي تهدد حياة المواطنين والمقيمين.


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