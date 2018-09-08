شاهد.. شاب تونسي يعتدي على شرطي أمام المارة

شاهد.. شاب تونسي يعتدي على شرطي أمام المارة

2018/09/08
الساعة 2:44 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب تونسي يعتدي على شرطي أمام المارة في بنزرت.

ووثق الفيديو مشادة كلامية بين الشاب والشرطي، وفجأة اعتدى الشاب على الشرطي وصفعه على وجهه عدة مرات، ثم اقتلع شارته وألقاها على الأرض.

وذكرت وسائل إعلام، أن الشرطي كان يتدخل لفض خلاف بعد أن استنجدت به صاحبة سيارة صدمها المعتدي الذي رفض الامتثال للإجراءات المعمول بها عند وقوع حادث.

فيما ألقت قوات الأمن ببنزرت القبض على المعتدي وتبين أنه من ذوي السوابق العدلية.


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