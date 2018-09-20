شاهد.. شاب يصطاد أسماكا ضخمة بيديه العاريتين

شاهد.. شاب يصطاد أسماكا ضخمة بيديه العاريتين

2018/09/20
الساعة 11:47 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

 

استخدم شاب يديه العاريتين لصيد الأسماك من إحدى البحيرات، والعجيب في المقطع أنه تمكن من اصطياد أسماك عملاقة بدون أي أدوات للصيد.

ووثق مقطع فيديو متداول، الشاب في بحيرة برازيلية، وحاول إمساك الأسماك الكبيرة التي تسبح بوضوح بيديه، ونجح بالفعل في الإمساك بالواحدة تلو الأخرى ووضعها جانبا خارج المياه.

وجد البعض أنها أسهل طريقة للإمساك بالأسماك بدلا من طرق الصيد المعتادة.

 


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