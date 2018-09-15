شاهد.. شاحنة تطير في الهواء على طريق سريع!

شاهد.. شاحنة تطير في الهواء على طريق سريع!

2018/09/15
الساعة 10:08 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

طارت شاحنة في الهواء بعد تعرضها لحادث مروع على الطريق في نورفولك البريطانية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، انطلقت الشاحنة ستروين ذات اللون الرمادي بسرعة كبيرة على الطريق السريع، ثم سرعان ما تعثر سائقها بحافة جانب الطريق ليتسبب في طيرانه جوًّا ثم تحطمه أرضًا.

وأخطأ السائق في مشاهدة علامات الطريق واللوحات التي تشير لوجود المنحنى المتسبب في الحادث، وما زالت التحقيقات جارية في الأمر، فيما نقل 3 مصابين إلى مستشفى نورفولك.

 


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