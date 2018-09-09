شاهد.. شخصية بارزة تغرق في ليلة ممطرة بعد اتهامها بالفساد

المواطن - أحمد المسعود

أنتجت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فيلماً قصيراً بسيناريو يحكي قصة فرد صاحب شخصية بارزة عاش ليلة مظلمة في أحد أحلامه، بعد أن كشف فساده في يوم ممطر وجهت إليه أصابع الاتهام أدت إلي غرقه ونيل عقابه.

وأكمل الفيلم فزع صاحب هذه الشخصية البارزة من نومه في تصوير لامس فيه رهبة المتجاوزين أثناء كشف فسادهم وعدم نزاهتهم، محققاً في ذلك أعلى مشاهدات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي .

وعبر هذا الشخص في الفيلم عن ندمه بعد أن أعلن التلفزيون السعودي أخباراً عاجلة تؤكد أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،ـ تبدأ في إجراءات تحقيقات واسعة حول قضايا فساد .

وأكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد، لـ ” المواطن ” أنها تعمل وفق تنظيمها على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومن ذلك التوعية بأهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة الذاتية، ونشر ثقافة عدم التسامح مع الفساد.