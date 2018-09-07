شاهد.. شعار وهوية اليوم الوطني 88 للمملكة

المواطن - الرياض

أعلن مركز التواصل الحكومي، مساء الخميس، إطلاق شعار وهوية اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية .

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “من أجل الوطن، وبأيدي شبابه، يتم إطلاق شعار وهوية اليوم الوطني 88.. كل عام والوطن في عزة ورفعة وتقدم وازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز، رحمه الله، برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول من الميزان ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م.