شاهد.. صور مؤثرة لتشييع جثمان الشهيد الحكمي في صامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

أدّى محافظ صامطة، أحمد عبدالله زعلة، وجموع المصلين، بعد صلاة العصر اليوم بجامع الملك عبدلله في إسكان الخارش بصامطة، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول أحمد محمد يوسف حكمي، أحمد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعقب الصلاة نقل محافظ صامطة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لأسرة الشهيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

الجدير بالذكر أن الشهيد متزوج ولديه بنت تبلغ من العمر سنتين “ريفال” وزوجته حامل في الشهر الخامس ولديه من الإخوة ١٣ منهم ٥ ذكور و٨ إناث وترتيبه الرابع، كما أن لديه أخًا عسكريًّا مصابًا في الحد الجنوبي.

وأدّى الصلاة مع محافظ صامطة، العقيد ركن فهد عبيد الشكرة من قوة جازان ومدير شرطة المحافظة العقيد سعد مقبول القحطاني ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد أحمد عقيل كريري وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة.