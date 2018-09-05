شاهد.. صور مذهلة للرياض توثق تطورها من حافة العالم

المواطن - الرياض

التقط المصور الفوتوغرافي السعودي، مروان الجماز صورًا مميزة لمنطقة الرياض من نافذة السماء، ليوثق حالة التطور والحضارة التي تعيشها العاصمة.

وقال الجماز إنه يعشق التصوير الجوي عبر طائرة الدرون، في الأماكن القريبة من الرياض، وتسمى بحافة العالم والتي تقرب من بلدته، وهي واحدة من أخطر حواف الجبال بالعالم التي تنتهي بسلسلة “جبال طويق”، بالقرب من قرية العيينة، الواقعة على وادي حنيفة، بمنطقة العارض، وسط نجد، وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 35 كيلومترًا، بحسب حواره إلى “العربية”.

وحول قصة تصويره للرياض من السماء، أوضح الجماز أن “الرياض مدينة بمعنى الكلمة، وأن أمانة الرياض تتجه لتشجير هذه المدينة وتطويرها، وأنا أريد إيصال رسالة للعالم عن عالمية هذه المدينة والتطور العمراني الذي تشهده، ورسالة تأكيد لعام 2030 بأننا سنرى المزيد من التحولات العمرانية والحضارية”.

وتابع: “إنني أعمل على نقل معالم وطني التنموية، وهي رسالتي للعالم أجمع، فالكاميرا هي القلم الذي لا يكذب”.