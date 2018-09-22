شاهد.. ضيدان بن قضعان أمام ولي العهد: هذا محمد وأذعنوا يا مجانين

المواطن - الطائف

ألقى الشاعر ضيدان بن قضعان، مساء اليوم السبت، قصيدة أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن.

وقال ابن قضعان في قصيدته أمام ولي العهد والحضور: “وإن خانوا الجيران لو هم قريبين.. ياطأ على رأس الكبير الجباني هذا محمد وأذعنوا يا مجانين.. منتم بقده في الخفاء والبياني”.

ورعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم السبت أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة، ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن، وذلك بميدان محافظة الطائف للهجن بحضور الأمراء والشيوخ وضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وسلم ولي العهد جوائز المراكز الأولى بالأشواط الأربعة الأخيرة بالمهرجان، التي جاءت على النحو التالي:

الشوط الأول: لفئة “حيل عام” وجائزته سيف ومبلغ (1.500.000) ريال، وفازت به الهجن “العنود” لخالد بن فيصل بن شريم.

الشوط الثاني: لفئة زمول عام وجائزته بندق ولي العهد، وخنجر، ومبلغ مليون ريال، وفازت به المطية “سعود” لسعد عبدالهادي المري.

الشوط الثالث: لفئة حيل مفتوح وجائزته سيف، ومبلغ (1.500.000) ريال، وفازت به المطية “الحاكمة” من هجن الرئاسة، لعلي جميل الوهيبي.

الشوط الرابع: لفئة زمول مفتوح، وجائزته بندقية ولي العهد ومبلغ مليون ريال، وهدية “خنجر” مقدمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفازت به هجن الرئاسة لعلي جميل الوهيبي.