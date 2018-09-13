شاهد.. طفلة حاولت الاعتناء بشقيقها الرضيع فكانت النهاية كارثية

المواطن - متابعة

حاولت طفلة صغيرة، تبلغ من العمر عامين، الاعتناء بشقيقها المولود حديثًا فكانت النهاية كارثية.

وتركت الأم طفليها البالغين من العمر بضعة أشهر على السرير وحدهما، وعندما لاحظت شقيقتهما البالغة من العمر عامين بكاءهما قررت تهدئتهما بطريقتها الخاصة، فحملت أحدهما ووقفت أعلى السرير لكن توازنها اختل لتسقط به.

وعلى الفور بكى الصغير بشدة فيما حاولت شقيقته حمله مرة أخرى لتأتي الأم وتصرخ بها وتحمله بعيدا.

يعتقد أن مقطع الفيديو التقط بالصين وحذر الكثير من متداوليه ترك الأطفال وحدهم حتى إن لم يكونوا قد تمكنوا من تعلم الزحف.

ويمكن مشاهدة الفيديو عبر هذا الرابط (هنا).