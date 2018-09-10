شاهد.. طفل يترك اللعب ويصلي منفرداً بأحد الملاهي

شاهد.. طفل يترك اللعب ويصلي منفرداً بأحد الملاهي

2018/09/10
الساعة 10:23 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل صغير ترك اللعب داخل أحد ملاهي ألعاب الأطفال، وقام بالصلاة منفرداً بأحد الأركان.

وأثار المقطع إعجاب الكثيرين، وحرص هذا الطفل على إقامة الصلاة في وقتها، والمثير للدهشة هي نظرة طفل آخر كان حاضراً أمامه داخل إحدى الألعاب.

وعلقت أم جود على المقطع بقولها: “ماشاء الله وتبارك الرحمن والله يحفظه لوالديه ونعم التربيه والله يزيد هالاجيال صلاح وهدايه والله يجعل ذرياتنا مثله وافضل ويفرحني هالشي في زمن قل الخوف من الله وقلة العباده والتقرب اليه والله يهدينا ويهدي الجميع يارب”.

وقال آخر: “بِسْم الله ما شاء اسأل الله يحفظه ويكثر من امثاله في شبابنا هذا والله الذي يثلج الصدر ويشعرنا بالفخر والاعتزاز في شبابنا وديننا وعادتنا”.

وعلقت أخرى بقولها: “جعل من رباه للجنه ونعم التربيه”.

وغردت ريم بقولها: “خنقتني العبرة والله ..ماشالله تبارك الرحمن الله يحفظه وينفع به ان شالله .. وجعل من رباه للجنه..”.

 

 


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