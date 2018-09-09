شاهد.. عائض القرني يتحدث عن كنز غفل عنه البعض

المواطن - الرياض

شدد الشيخ الداعية عائض القرني على ضرورة الانتباه لكنز غفل عنه البعض، رغم أن له العديد من الفوائد الدينية والدنيوية.

وقال الشيخ القرني في مقطع فيديو مصور له نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إن الكنز في الجنة ومن أخبرنا عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جملة “لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وأكد القرني أن “لا حول ولا قوة إلا بالله” يحمل بها المسلم الأثقال وتسعد بها الجبال وتشرح بها البال وتُصلح بها الحال.

وأيضًا وجه القرني نصيحة قال فيها: “أعلم أنه لا فلاح، ولا نجاح، ولا توفيق، ولا هداية، إلّا عن طريق النور الرباني الذي أنزله الله على نبيه ﷺ وهو القرآن الكريم، فلا تُفرّط في المكسب والمغنم والأجور العظيمة، والثواب الجزيل من تلاوة القرآن الكريم، ولا تنس أن كل حرف يُقرأ بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء”.