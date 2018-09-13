شاهد.. فطاني يتحدى بعباءة النحل لدخول جينيس

المواطن - مكة المكرمة

حاول عضو مجلس إدارة جمعية نحالي مكة المكرمة زهير أمين فطاني، كسر الرقم العالمي المسجل في جينيس للأرقام القياسية بـ 63.7 كيلو كأثقل عباءة من النحل.

وأصر فطاني على التجربة بأن يكسي جسمه بالنحل على شكل عباءة سوداء، وأن يحمل فوق جسمه 100 كيلو من النحل.

وقال فطاني إنه يمارس تربية النحل منذ 30 عامًا، ويحب ملامسة النحل وتربيته والاقتراب منه، ويملك 1500 خلية نحل بلدي و500 خلية حديثة، موضحًا أنه لم بتمكن من جمع النحل عبر جولاتي المتفرقة في أنحاء المملكة، بحثاً عن النحل والمناحل في جازان أو أبها أو الطائف، وتمكن من جمع كمية كبيرة من النحل في منقطة تبوك، لتوفر المراعي النحلية وتهيئة الجو ووجود البساط الأخضر حولي، لتكون هناك جمالية أثناء إجراء التجربة.

وتابع: “قمت بالترتيب للتجربة وحجز موعد مع موسوعة جينيس، بعد أن قمت بجمع النحل في منطقة واحدة في تبوك، وأثناء التصوير أصبتُ بألم في باطن القدم ولم أستطع تحريك قدمي، إضافة إلى صعوبة في التنفس نظير نزلة برد، وقررت بعدها تأجيل التجربة”.