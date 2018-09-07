شاهد.. فوضى عارمة في مطار بيروت بسبب تعطل الأنظمة

المواطن - متابعة

تعطلت أنظمة الحقائب والتذاكر في مطار بيروت الدولي ليل الخميس الأمر الذي سبب فوضى عارمة امتدت حتى فجر الجمعة.

وتوقفت حركة الطيران في المطار وتعالت صيحات المسافرين الذين تكدسوا في الطرق المؤدية إليه.

وتكدس المسافرون في المطار خاصة أن معظمهم على لائحة الترانزيت والانتظار للسفر إلى دول عربية أخرى، بالإضافة إلى وقوف بعضهم لساعات من دون معرفة مصير رحلاتهم.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيان لها إنه “عند الحادية عشرة من مساء الخميس السادس من شهر سبتمبر طرأ عطل على شبكة الاتصالات التابعة لشركة sita المشغلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ما أدى إلى توقف كلي لعملية التسجيل وازدحام في قاعات المغادرة وتقوم الوحدات المعنية بإصلاح الأعطال بالسرعة القصوى.

وأضاف البيان أن إدارة المطار تتقدم من جميع المسافرين بالاعتذار عن هذا التأخير على أن يصدر لاحقًا بيان عن المديرية العامة بآخر المستجدات”.