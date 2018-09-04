شاهد.. قطع أذن طفل بطهران كان يبحث في القمامة عن شيء يبيعه

المواطن - متابعة

في واقعة أثارت موجة من الغضب، أقدمت عناصر من بلدية العاصمة الإيرانیة طهران على قطع أذن طفل؛ بسبب بحثه في القمامة عن أشیاء لیبیعها، وهي وسیلة يعیش من ورائها العديد من الأطفال الفقراء هناك.

وأصدرت بلدية طهران بیاناً طالبت خلاله المواطنین بتقديم معلومات عن الطفل، للعثور علیه ومتابعة قضیته، بعد ظهوره في مقطع فیديو أثناء حديثه مع صحفي بشأن الحادثة.

وأكد الطفل في المقطع، أن موظفي البلدية في المنطقة 3 بطهران، قطعوا أذنه بشفرة؛ لأنهم وجدوه يبحث في القمامة.

وأثارت القضیة جدلاً واسعاً بعدما انتشر الفیديو عبر مواقع التواصل في أنحاء إيران، وكثیراً ما ينشر مستخدمو مواقع التواصل صوراً ومقاطع من داخل إيران، تظهر أطفالاً يبحثون داخل حاويات القمامة ويقومون بنبشها لإيجاد ما هو قابل للبیع مثل المعادن والبلاستیك والعلب وغیرها.