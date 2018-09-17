شاهد.. كواليس اختفاء أجهزة كهربائية من أحد مشاريع الإسكان في جازان

المواطن - الرياض

رد المتحدث باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم، مساء اليوم الأحد، على مزاعم اختفاء أجهزة كهربائية تخص أحد مشاريع الوزارة في منطقة جازان.

وأضاف سيف السويلم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “معالي المواطن” المذاع على شاشة إم بي سي، أن اختفاء الأجهزة الكهربائية مر عليها أكثر من عامين تقريبًا، حيث وقعت في أحد مشاريع الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي.

وتابع السويلم أن الإسكان كان لديها مشروع في جازان وهو “الحصمة”، وتم تسليم المشروع بالفعل ولكن اتضح وجود نقص في بعض أدوات الأثاث ببعض المنازل، وتم التحقق من ذلك والمخاطبة بشكل مباشر بمؤسسة الملك عبدالله للتحقق من الأمر وإخطارهم.

ولفت إلى أنه تم الاطلاع على محضر التسليم بين الجهتين للتعرف على أسباب النقص، ويتم متابعة هذا الأمر من قبل المؤسسات الرقابية المعنية.

المتحدث باسم وزارة الاسكان سيف السويلم يكشف حقيقة واقعة اختفاء أجهزة كهربائية تخص الإسكان بجازان#معالي_المواطن pic.twitter.com/jc5WYAPPlS — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 16, 2018