شاهد.. كيف انتقمت فتاة من شاب تحرش بها؟

المواطن - متابعة

انتقمت فتاة من شاب حاول التحرش بها، حيث استدرجته إلى منزل عائلتها، ثم قامت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح وتكبيله.

وأظهر مقطع فيديو شابًّا مكبل الأيدي داخل أحد المنازل من قبل عدة أشخاص، بعد التعدي عليه بالضرب المبرح، حيث راح يتوسل للأشخاص لتركه وإطلاق سراحه.

وسبب الاعتداء على الشاب هو تحرشه بفتاة، لتتجاوب معه عبر الهاتف وتستدرجه إلى منزل عائلتها التي اعتدت عليه بالضرب المبرح، وتصويره ونشر الفيديو.