شاهد.. كيف تفاعل مرور الرياض مع قائدي المركبات بمناسبة اليوم الوطني ؟

المواطن - الرياض

شارك المرور السعودي، اليوم السبت، قائدي المركبات وعائلاتهم في الكرنفال الوطني بمدينة الرياض بمناسبة اليوم الوطني 88.

وفي سياق متصل، اكتست شوارع وميادين العاصمة الرياض بالأعلام السعودية في طرقاتها وشوارعها احتفالًا باليوم الوطني.

ووُضعت الأعلام الخضراء على جانبي الطرق في العاصمة الرياض، وأعلى الكباري مع لافتات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعبارات احتفالية.

وتشهد الرياض ضمن ‏روزنامة اليوم الوطني السعودي 88 ‏مجموعة استثنائية وضخمة من الفعاليات المميّزة، لمواكبة هذه الذكرى الـ88 للمملكة، والذي سيشتمل على العديد من العروض المميزة والمتنوعة، التي تتوزّع في ‏مختلف الأنحاء.

وسيكون سكان الرياض في احتفالات اليوم الوطني السعودي 88 على موعد مع ”سيرك دو سوليه”، أضخم العروض العالمية التي ستقام في ‏المملكة، حيث سيقدّم أكبر عروضه في المملكة بتاريخ 23 ‏سبتمبر؛ ويشارك في العرض 80 عارضًا من 26 جنسية يرتدون 245 زيًّا مبتكرًا، وهو رقم سيحطم ‏الأرقام القياسية السابقة لسيرك “دو سوليه”.

وتسعى الهيئة العامة للترفيه خلال الاحتفالات إلى تقديم فعاليات مدهشة تناسب جميع الفئات، وذلك من خلال أضخم كرنفال ‏في فعالية “الكرنفال الوطني” على طريق الأمير تركي الأول بحي حطين، والذي يقع على امتداد أكثر من 2 كيلو متر، ويستمرّ لمدة 3 ‏أيام ستبدأ في 21 ‏ إلى 23 سبتمبر.

وسيستمتع الحضور بمشاهدة أربع فرق موسيقية محلية وعالمية، إضافة ‏إلى العديد من الفرق الفولكلورية الشعبية في امتزاج رائع بين الماضي والحاضر.

كذلك ستشهد احتفالية اليوم الوطني عروضًا للألعاب النارية والليزر، وعروضًا كرنفالية جوالة، وستتوفّر في ‏منطقة الاحتفالية أماكن لعربات الطعام، وأركان لعرض المنتجات المختلفة، كما ستخصص فعاليات ‏خاصة للأطفال. وتتوفّر في موقع الحفل أركان لفنانين ورسامي الفن الجرافيتي، لعرض لوحات ‏ورسوم تثري الذائقة الفنية للحضور.