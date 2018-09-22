شاهد.. كيف ينظر ولي العهد إلى شباب المملكة؟
يحتفي بشباب وطنه لأنه منهم وهم رجاله

شاهد.. كيف ينظر ولي العهد إلى شباب المملكة؟

2018/09/22
الساعة 10:30 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

ينظر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الشباب على أنهم طاقة المملكة الحقيقة لتحقيق رؤية 2030؛ وذلك لأنه يثق بهم كما وصفهم مرارًا ولديهم قيم عالية ومبدعون.

وحيثما يتواجد الشباب يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معهم؛ وذلك لأنه شاب يحتفي بشباب وطنه، فهو منهم وهم رجاله.

ويعتبر ولي العهد الشباب القوة الحقيقية لتحقيق الرؤية الوطنية والتي لن تتحقق سوى من خلال الشباب السعودي، الذي عده أحد أبرز المزايا بالمملكة، حيث يقول في هذا الشأن: “شبابنا واعٍ وقوي ومثقف ومبدع لديه قيم عالية”.

 

 


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