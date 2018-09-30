شاهد.. لحظة إسقاط جمل لمذيع ومساعده أرضاً 

المواطن - الرياض

ألقى جمل غاضب بمذيع تلفزيوني ومساعده من على ظهره بقوة، حيث ارتطما بالأرض في مشهد كوميدي.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان الصحفي ثوكو كاريوكي ومساعده يستقلان الجمل من أجل بعض اللقطات المرحة في كينيا خلال بث تلفزيوني، لكن الجمل الغاضب لم يرضَ بالوضع فدفعهما ليسقطا أرضاً من أعلى ظهره.

ظهر المذيع ومساعده يضحكان بعد سقوطهما بشكل محرج، وحاول مساعده إجبار الجمل على الجلوس في لقطات غريبة، ثم ركبه مرة أخرى.