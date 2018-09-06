شاهد.. لحظة إنقاذ شخص جرفت السيول مركبته في العلا

المواطن - العلا

نشر حساب طقس العرب على “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ شخص جرفت السيول مركبته غرب العلا.

يذكر أن العلا تعرضت لأمطار غزيرة عصر اليوم ضمن حالة جوية امتدت للعديد من المدن السعودية.

عاجل | 🔴

تم بحمد الله انقاذ شخص انجرفت مركبته بسيول غرب #العلا قبل قليل

يُذكر أن المنطقة تعرضت لأمطار غزيرة عصر اليوم #الخميس pic.twitter.com/IBX6bv68Rg — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 6, 2018