شاهد.. لحظة إنقاذ شخص جرفت السيول مركبته في العلا

شاهد.. لحظة إنقاذ شخص جرفت السيول مركبته في العلا

2018/09/06
الساعة 5:20 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - العلا

نشر حساب طقس العرب على “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ شخص جرفت السيول مركبته غرب العلا.

يذكر أن العلا تعرضت لأمطار غزيرة عصر اليوم ضمن حالة جوية امتدت للعديد من المدن السعودية.


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