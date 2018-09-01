شاهد.. ماذا قالت شذى المهنا عن تعيينها رئيسًا لبلدية ذهبان ؟
وعدت المواطنين بالأفضل وتقديم الخدمات التي يحتاجونها

شاهد.. ماذا قالت شذى المهنا عن تعيينها رئيسًا لبلدية ذهبان ؟

2018/09/01
الساعة 11:48 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
2005
0
طباعة
المواطن - جدة

أكدت رئيس بلدية ذهبان في جدة، شذى المهنا، أنها تلقت خبر تعيينها بفرحة بالغة؛ لأن المنصب حديث على السعوديات، حيث كانت مشاعرها متخبطة بين الخوف والفرحة.

وأضافت المهنا، في حوارها ببرنامج إم بي سي في أسبوع، أن أحد أهداف رؤية 2030 هو تمكين المرأة من المناصب القيادية، موضحةً أن القرار يعطي ثقة لها وستكون دافعًا للتقدم، وأنهن كقياديات إما أن يفتحن المجال لمن بعدهن أو يقفن عند هذا الحد.

ووعدت رئيس بلدية ذهبان المواطنين بالأفضل وتقديم الخدمات التي يحتاجونها، كما أنهم سيجدون الفرق خلال فترة من مباشرتها المنصب.

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم