شاهد.. ماذا قالت شذى المهنا عن تعيينها رئيسًا لبلدية ذهبان ؟

المواطن - جدة

أكدت رئيس بلدية ذهبان في جدة، شذى المهنا، أنها تلقت خبر تعيينها بفرحة بالغة؛ لأن المنصب حديث على السعوديات، حيث كانت مشاعرها متخبطة بين الخوف والفرحة.

وأضافت المهنا، في حوارها ببرنامج إم بي سي في أسبوع، أن أحد أهداف رؤية 2030 هو تمكين المرأة من المناصب القيادية، موضحةً أن القرار يعطي ثقة لها وستكون دافعًا للتقدم، وأنهن كقياديات إما أن يفتحن المجال لمن بعدهن أو يقفن عند هذا الحد.

ووعدت رئيس بلدية ذهبان المواطنين بالأفضل وتقديم الخدمات التي يحتاجونها، كما أنهم سيجدون الفرق خلال فترة من مباشرتها المنصب.

لقاء رئيسة #بلدية_ذهبان شذى المهنا اللقاء ركز وعزز على تعيين المرأة بالمناصب كهدف ، أتمنى أن يتم التركيز أيضا ع الفائدة المرجوة منهن نفع الله بهن البلاد pic.twitter.com/BfyDj7rbGn — إبراهيم بخاري ™ (@i_bukhari) September 1, 2018